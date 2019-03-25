KOZDER’den Rektör Karacoşkun’a Nezaket Ziyareti Gençlik Kodlama ve Zeka Oyunları Derneği (KOZDER) yöneticileri Dernek Başkanı Muhammed Şahin eşliğinde, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Gençlik Kodlama ve Zeka Oyunları Derneği (KOZDER) yöneticileri Dernek Başkanı Muhammed Şahin eşliğinde, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.

KOZDER yöneticileri ile Şahin, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u nezaket ziyaretinde bulunarak, derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Rektör Karacoşkun’a bilgi verdiler.

Ziyarette Rektör Karacoşkun’a Reversi mantık ve zekâ oyun takımı Öğretmen Cuma Bulut tarafından takdim edildi.

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