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Kozanlı Ömer'in kardeşine FETÖ'den hapis

Örgütün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod isimli Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil'e silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 12 yıl hapis cezası verildi - ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Yasin Özdil, Moldova'dan Türkiye'ye getirilmişti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
Kozanlı Ömer'in kardeşine FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet imamı Kozanlı Ömer kod isimli Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Özdil, Tekirdağ'da tutuklu olduğu cezaevinden telekonferansla katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okunduktan sonra esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Özdil'e söz verildi.

Özdil, 3 Şubat 2015'te Türkiye'den ayrılarak Moldova'ya yerleştiğini söyledi. Burada yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra Moldova Gizli Polis Servisince evinde gözaltına alındığını belirten Özdil, ardından Türkiye'ye iade edildiğini anlattı.

Hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia eden Özdil, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Örgütün mahrem imamı olduğuna dair gizli tanık Garson'un beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Özdil, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmedi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu ifade eden Özdil, yargılama sonunda hakkında hüküm verilmesi halinde adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilmeyi istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Özdil'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Özdil'in tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in kardeşi olan Yasin Özdil, 6 Eylül 2018'de Moldova'da gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Türkiye'ye iade edilen Özdil, Tekirdağ'da tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
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