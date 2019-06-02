Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

1 Haziran akşamı Şehit Aileleri ve Gazilerine yönelik verilen iftar programının ardından yine aynı akşam Aşıklar Şöleni ile başlayan kurtuluş etkinlikleri 2 Haziran sabahı 7 pare top atışının yapılması ile devam etti.

Hoşkadem Camii meydanında sabah erken saatlerde başlayan kurtuluş etkinlikleri temsili Hürriyet Kızı’nın milis kuvvetlerince kurtarılması ve kara günleri temsil eden siyah bayrağın indirilerek Türk Bayrağının göndere çekilmesi ile program devam etti.

Saygı duruşu veAdana Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ve Kuvai Milliye Cemiyeti temsilcilerinin çelenk koyması ile süren programda İlçe Müftüsü Celil Karaca günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise yaptığı konuşmada, “Hepimizin bildiği gibi Tük tarihi destanlıklar ve kahramanlıklar ile dolu bir tarihtir. Bu kahramanlıkların en çetin geçtiği yerlerden biri de Kozan ve çevresi olmuştur. 1. Dünya savaşı ve akabinde kurtuluş savaşı yıllarında bu coğrafyada verilen mücadeleler bizlere bugün güzel ilçemizde gönül rahatlığı ile yaşama şansı sağlamıştır. Bundan sonra bizlere düşen görev tarihte en olumsuz şartlarda verilen bu destansı mücadeleleri unutmadan ecdadımızın bize emaneti olan topraklara sahip çıkmak, ülkemizin bütünlüğüne yönelik tuzaklara düşmeden, milletimizin istikbali için birlik ve beraberlik içinde kutlu yürüyüşümüzü sürdürmektir” dedi.

Kaymakam Gürçam, şöyle devam etti:

“Kıymetli Kozanlı hemşerilerim Türk Milleti her zaman kalleşlerin ve düşmanların karşısında korkusuz bir nefer olmasını bilmiştir. Vatanı için, bayrağı, devleti ve ezanı için kendini feda etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. 2 Haziran 1920 günü bağımsızlığa olan tutkunluğunu gösteren hemşerilerimiz bugünde aynı azim ve kararlılığa sahiptir. Bunu da en son 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşısında ve sonrasında göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Şu bir gerçektir ki Türkler tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamıştır. Bundan sonra da kalmaya niyeti yoktur. O yüzden Türk Milleti ve Devletine karşı çıkmak isteyenler bir değil bin kere düşünmelidir. Bizlerde yarınlara umutla bakarken tarihimizi asla unutmamalı, asla rehavete düşmemeliyiz. Bu duygular ile bizlere bu kurtuluş bayramını, sevincini ve onurunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hepinizin bu anlamlı gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, “Bugün, asil Kozanlıların işgale, esarete, başka bir bayrak altında yaşamaya, sömürgeciliğe, emperyalizme karşı destan yazdığı gündür. Bugün, Kozan topraklarının düşman çizmelerinden kurtulduğu gündür.Bugün, Kahraman Kozanlıların gelecek nesillerine bahşettiği özgürlük günüdür. 7 Mart 1919 Cuma günü Kozan, Fransızlar tarafından işgal edilmiş ordularımız dağıtılmıştı. Silahları ellerinden alınmış, öksüz ve yetim bir memleket haline getirilmiştik. Fransız idaresi artık kendilerine karşı koyacak bir güç kalmadığını sanıyordu. Onların yandaşları olan Ermeniler de artık burada dindaşları olan Fransızların kalıcı olduklarını sanıyordu. Zor şartlarda Kozanlılar teşkilatlanıp kısa bir süre içinde düşmana karşı koymaya başladılar. Kozanlı temsilciler Sivas’a Mustafa Kemal’in huzuruna vararak Çukurova’da ilk teşkilatlanmayı başlattılar.Genç Kaymakam Saim Bey, Tufan Paşa, Doğan Bey, Kurtoğlu Hulusi Efendi, Topalzade Halil Efendi, Sehlikzade Hasan, Mustafa Üstün ve vatan toprağını kanlarıyla sulayan yiğit dedelerimiz ve burada ismini sayamadığımız daha nice abide şahsiyetler işgale meydan okumuş, bazıları şahadetle onurlanarak tarihimize kazınmak üzere bir not düşmüşlerdir. Günümüzden tam 99 yıl önce Kozan’daki kahraman ecdadımız ölüm-kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediler. İşgalci güçler, 99 yıl önce bugün Tüm Anadolu’da olduğu gibi Kozan’da da yüreği vatan sevgisi ile dolu Türk askeri ve halkının direnci karşısında işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda kalmışlardır. Şehitlerimizin kutsal kanları ile sulanan topraklarda var olmanın haklı gururunu Kozan’ın kurtuluşunun 99. yıl dönümünde yeniden yaşıyoruz. Türk milletinin bağrındaki iman ve bağımsızlık aşkını hiç bir maddi güç sindiremez ve sindiremeyecektir. Geçmişten ders alıp geleceğimize yön vermeliyiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kutlamalar mehteran takımı gösterileri ile devam etti. Program daha sonra ilçe protokolü ve programa katılan heyetin Kozan Asri Mezarlığında garnizon şehitliği ve polis şehitliği ziyaret edilerek duaların okunması ile son buldu.