Kozan’daki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesi ile Adana merkez ve Kayseri Develi ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 1’i kadın 4 kişi tutuklandı. Diğer 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen, Adana il merkezinde 2, Kozan ilçesinde 18, Kayseri’nin Develi ilçesinde de 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonlar sonrası 18 kişi gözaltına alınmış 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyordu. 4 firarı zanlıdan ikisi daha ekipler tarafından gözaltına alınmış ve 20 zanlı fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından ifadeleri alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kozan Adliye Sarayında hakim karşısına çıkmışlardı.

Adliyede savcılık tarafından ifadeleri alınan 5’i kadın 15’i erkek toplam 20 zanlıdan 1’i kadın 3’ü erkek toplam 4 zanlı tutuklandı. Diğer 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayla ilgili adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.