Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Varsaklar Mahallesi Sırkıntı caddesi üzerinde meydana geldi.

Özkan Şengün yönetimindeki 01 RD 067 plakalı motosiklet ile Mustafa Çoban idaresindeki 80 EZ 263 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra Adana’ya sevk edildi.

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