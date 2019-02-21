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Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:50
Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi, Taştekin Sokak üzerinde kavşakta meydana geldi. Yılmaz Şengül yönetimindeki 01 RG 547 plakalı otomobil ile Fatih Karaoğlan idaresindeki 01 Y 7291 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen Karaoğlan yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:50
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