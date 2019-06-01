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Kozan’da şehit ailelerine ve gazilere iftar programı

Adana’nın Kozan İlçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından 2 Haziran kurtuluş etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:31
Kozan’da şehit ailelerine ve gazilere iftar programı

Adana’nın Kozan İlçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından 2 Haziran kurtuluş etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.


Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerinde gerçekleşen iftar programına Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, Kozan Askerlik İlçe Askerlik Şubesi Başkanı,İlçe Müftüsü Celil Karaca, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Yılancıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı Muammer Özçelik ile stk temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Program İlçe Müftüsü Celil Karaca’nın tüm şehitlerimiz için okumuş olduğu dua ile başladı. Ezanın okunmasına müteakip iftarın yapılması ile birlikte konuşan Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, “Allah tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz. Bugün 2 Haziran Kurtuluş Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin siz kıymetli hatıraları ve değerli gazilerimizle aynı masada iftarda olmak bizlere büyük bir onur veriyor” dedi.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, “Malum olduğu üzere mübarek Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Allah tutmuş olduğunuz oruçlarınızı ve dualarınızı kabul etsin. Bugün bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye kaydetti.


Konuşmaların ardından iftar programı sonrası 2 Haziran Kurtuluş Bayramı etkinlikleri daha sonra Kozan Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı Gösterisi ve Aşık Ozan Dertli Polat’ın organizasyonunda yöremize özgü aşıklardan oluşan grubun Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleştirdiği Aşıklar Şöleni ile program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ise etkinliğe katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hayırlı ramazanlar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:31
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