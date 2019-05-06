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Kozan’da Ramazan pidesi 2,5 lira

Adana’nın Kozan ilçesinde Ramazan pideleri vatandaşların ilk iftarı için hazırlanıyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
Kozan’da Ramazan pidesi 2,5 lira

Adana’nın Kozan ilçesinde Ramazan pideleri vatandaşların ilk iftarı için hazırlanıyor.


Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, bu yıl Ramazan ayında üretimine başlanan Ramazan pidesinin 300 gram olduğunu, özel fırınlarda 2.5 liradan, belediye ekmek fırını ve büfelerinde ise 2 liradan tüketiciye sunulduğunu söyledi. Yorulmaz, "Geçtiğimiz yıl 2 liraya sattığımız yine aynı gramajda olan 300 gram Ramazan pidemiz bu yıl maliyetlerde yüzde elli artış olmasına rağmen bizler Kozanlı fırıncılar olarak yüzde 25’lik zam oranını Ramazan pidesine yansıttık. Bu ramazanda 300 gram Ramazan pidesi vatandaşlarımızın sonfrasına 2.5 liradan girecek. Belediye Ekmek Fırınlarında ise yine aynı gramajdaki Ramazan pidesini hemşerilerimiz 2 liradan alabilecekler. Yine normal ekmeğimizin gramajı ise 200 gram olup ekmek fırınlarımızda 1.25 liradan, Belediye Ekmek Fırınlarımızda ise 1 liradan satılmakta" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
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