Kozan’da piknik alanlarında temizlik çalışması

Adana’nın Kozan İlçe Belediyesi tarafından SODES ve Dağılcak yürüyüş yolu üzerinde bulunan piknik alanlarında çevre temizliği çalışması yapıldı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir ve Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, SODES-Dağılcak yürüyüş yolu çevresinde ve piknik alanlarında çevreye rahatsızlık veren dikenli bitkilerin temizlenmesi başta olmak üzere genel temizlik çalışması yaptı. Havaların ısınmasıyla vatandaşların vakit geçirmek amacıyla piknik yapmak için yöneldiği ormanlık alanlarda bırakılan ısınma sonucu yakıcı özelliği bulunan maddeler toplanarak genel temizlik yapıldı.

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak halkın daha temiz bir alanda zaman geçirmeleri ve piknik yapmaları sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, “Vatandaşlarımız Baraj manzaralı serin, temiz ve daha huzurlu bir ortamda zaman geçirip piknik yapmalarını sağlamak için çalışmalarımız Kozan Merkez ve kırsal alanlarda da devam etmektedir." dedi.