Kozan’da orman yangını Adana’nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde kızılçam ormanlık alanda çıkan orman yangınında 5 dekar alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkiinde ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 1 adet helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İlk bilgiye göre ormanlık alanda 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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