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Kozan’da merkez mahalle muhtarları belli oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde merkeze bağlı 15 mahallenin muhtarı belli oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
Kozan’da merkez mahalle muhtarları belli oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde merkeze bağlı 15 mahallenin muhtarı belli oldu.


İlçe Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre,Ağlıboğaz Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Cengiz Büyüköztürk, Aslanpaşa Mahllesi Muhtarlığına Aydın Çalışkan, Bağlar Mahallesi Muhtarlığına Mehmet Aslan, Çanaklı Mahallesi muhtarlığına Cengiz Ayhan, Güneri Mahallesi’ne Hasan Hüseyin Öztürk, Hacıuşağı Mahallesi Muhtarlığına Mehmet Kılıç, Karacaoğlan Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Sinan Görüş, Mahmutlu Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Alper Hallaç, Şevkiye Mahallesi muhtarlığına Bilal Özdemir, Taş Mahallesi Muhtarlığına mevcut muhtar Neslihan AK, Tavşantepe Mahallesi muhtarlığına mevcut muhtar Yusuf Arı, Tufanpaşa Mahallesi’ne mevcut muhtar Nuh Çolak, Türkeli Mahallesi muhtarlığına Ahmet Aydın, Varsaklar Mahallesi muhtarlığına Yüksel Şahin ve Yarımoğlu Mahallesi muhtarlığına Servet Sert seçildi.


Merkez Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığında itiraz olduğu için oyların yeniden sayılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
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