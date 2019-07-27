Kozan’da Hint keneviri operasyonunda 4 tutuklama Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alana 23 bin 500 kök Hint keneviri ektikleri için gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alana 23 bin 500 kök Hint keneviri ektikleri için gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseli Mahallesi’nde jandarma ekipleri, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlemişti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese yapılan baskında ormanlık alanda ekilmiş vaziyette 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirilmişti. Olayla alakalı olarak C.Y., D.Y., A.C., H.A., V.Y,, R.N. ve K.Ç, gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden C.Y., D.Y., H.A. ve V.Y, tutuklanırken, olayla alakalı ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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