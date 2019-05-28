Kozan’da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.28 Mayıs 2019 Salı 09:49
Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerine bugün sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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