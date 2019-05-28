Kozan’da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerine bugün sabah 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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