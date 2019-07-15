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Kozan’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:45
Kozan’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Kozan ilçesinde de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleşti.


Etkinlikler göç yolu üzerinden Hastane Kavşağı Türk Büyükleri meydanına kadar demokrasi yürüyüşü ile başladı. 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi yürüyüşüne Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İyim ve protokolün diğer üyeleri ile eğitimciler, öğrenciler ve yediden yetmişe gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Demokrasi yürüyüşünün tamamlanmasının ardından etkinlikler Türk Büyükleri Meydanında devam etti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayıp başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna okunan dualar ile devam etti. Program daha sonra 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam etti.


Program 15 Temmuz anısına hazırlanan slayt gösterileri, şiir ve türkülerin okunması, ilçe genelinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti.


Program Türk Büyükleri Meydanı’nda sabaha kadar sürecek demokrasi nöbetiyle devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:45
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