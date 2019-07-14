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Kozan Halk Eğitim Merkezi’nden 15 Temmuz Resim Sergisi

Adana’nın Kozan ilçesinde FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla o gece yaşanan olayları ve halkın direnişini anlatan resim sergisi halka sunuldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:14
Kozan Halk Eğitim Merkezi’nden 15 Temmuz Resim Sergisi

Adana’nın Kozan ilçesinde FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla o gece yaşanan olayları ve halkın direnişini anlatan resim sergisi halka sunuldu.


Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli usta öğretici ve kursiyerler tarafından kaneviçe tekniği kullanılarak hazırlanan ve toplamda 22 tablonun yer aldığı resim sergisi Göçyolu üzeri Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yanında vatandaşlara sunuldu.


Sergide yer alan ve o gece yaşanan hain darbe girişimi ve sonrasını anlatan tabloları gencinden yaşlısına vatandaşlar tek tek inceledi.


Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Usta Öğretici görevinde bulunan ve serginin hazırlanmasında emeği geçen Emine Atlı, “15 Temmuz Demokrasi Bayramımızı kutluyoruz. 15 Temmuz anısına işlemiş olduğumuz resimlerimizi sergiliyoruz. O gece yaşanan olayları kanevçeye resim olarak tablolara döktü hocalarımız. Bunları halkımıza sunuyoruz. Rabbim bir daha böyle bir anı yaşatmasın milletimize. Çok kötü bir olaydı gerçekten çok büyük acılar verdik. Rabbim bir daha yaşatmasın devletimiz, milletimiz ve birliğimiz daim olur inşallah” dedi.


Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, “Bugünkü sergimiz Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu program dahilinde FETÖ’cülerin yapmış olduğu hain 15 Temmuz darbe girişimini halkımıza duyurmak, onları duyarlı bulundurmak, farkındalık uyandırmak amacıyla göç yolu halkımızın sık gelip geçtiği yer olduğu için Halk Eğitim kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu el işi darbe girişimini anlatan resimlerimizi sergiliyoruz. İnsanların dikkatini çekiyor. Bu sergi ile amacımız 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak, bu hain darbe girişiminin hakkında farkındalık oluşturmak ve bu tür girişimler her an olabilecekmiş gibi halkımızı uyanık olmaya davet etmeyi amaçlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım bu tür girişimler karşısında uyanık olalım” dedi.


15 Temmuz FETÖ’cülerin hain darbe girişimini ve halkın direnişini anlatan resim sergisinin 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında halka açık kalacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:14
  1. sergi
  2. resim sergisi

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