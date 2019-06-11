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Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Yıl Sonu Sergisi

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

11 Haziran 2019 Salı 21:27
Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Yıl Sonu Sergisi

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.


Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Özden Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Serginin açılışına Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve ilçe protokolünün yanı sıra siyasi partilerin ilçe temsilcileri, eğitim camiası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışı sonrası Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut sergide yer alan, yıl boyunca kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kurslarda hazırlanan el işi ürünler hakkında Kaymakam Gürçam ve beraberindeki heyete bilgi verdi.


Serginin ardından program Kozan Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan konser, davul şov, halk oyunları, defileve çeşitli etkinlikler ile devam etti. Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut yıl boyunca sergide emeği geçen tüm arkadaşlarını tebrik ederek programlarına katılan tüm davetlilere teşekkür etti.


Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılışı gerçekleşen serginin 13 Haziran Perşembe günü saat: 17:00’a kadar ziyaretçilere açık kalacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:27
  1. sergi
  2. konser
  3. kültür

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