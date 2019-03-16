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“Kozan Değerleriyle Buluşuyor” konferansı düzenlendi

Adana’nın Kozan İlçesinde Yiğenoğlu Kültür ve Dayanışma Platformu tarafından “Kozan Değerleriyle Buluşuyor” konulu konferans düzenlendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:32
“Kozan Değerleriyle Buluşuyor” konferansı düzenlendi

Adana’nın Kozan İlçesinde Yiğenoğlu Kültür ve Dayanışma Platformu tarafından “Kozan Değerleriyle Buluşuyor” konulu konferans düzenlendi.

 

Özden Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Prof. Dr. Talat Canbolat, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Prof. Dr. İsmail Coşkun konuşmacı olarak katıldı.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Yiğenoğlu Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Faruk Yiğenoğlu’nun selamlama konuşması ile başladı. Yiğenoğlu konuşmasında; “Amacımız ülkemizin en büyük ve ihtişamlı şehri olan ve Dünya’da gözde şehirler arasında yer alan İstanbul’da güzel memleketimiz Kozan’ımızı ve Kozanlı hemşerilerimizi en iyi şekilde temsil etmek, yöremize özgü gelenek ve görenekleri tanıtmak ve İstanbul’daki Kozanlı hemşerilerimizi bir çatı altında toplayarak onların sesi olmaktır. Yiğenoğlu, Kültür ve Dayanışma Platformu olarak şuan 500’e yakın üyemiz var. İstanbul’daki Kozanlı hemşerilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemek ve çözüm yolu arayışı içinde bulunmakta en büyük görevlerimizden birisidir. Bugün üç değerli ismi siz değerli hemşerilerimizle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Konferansımıza iştirak eden ve destek veren tüm değerli hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

 

Yapılan konuşmanın ardından Prof. Dr. Talat Canbolat “Başarılı Olmanın Yolları ve Meslek Tercihi” konulu konuşmasını, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel “Türkiye’nin Toplumsal Yapısında Göç ve Hemşerilik” konulu konuşmasını ve Prof. Dr. İsmail Coşkun ise “Modernleşme ve Toplum” konulu konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

Konferansa siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:32
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