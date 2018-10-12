THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kozan Belediyespor-Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta

3. Lig 1. Grup maçında Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor karşı karşıya gelecek. Kozan Belediyesporligde 9 puanla 9. Sırada bulunurken, Nevşehir Narspor ise 10 puanla 3. Sırada yer almakta. Peki Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maç istatistikleri…

12 Ekim 2018 Cuma 11:56
Kozan Belediyespor-Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta

3. Lig 1. Grup maçında Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor karşı karşıya gelecek. Kozan Belediyespor  ligde 9 puanla 9. Sırada bulunurken, Nevşehir Narspor ise 10 puanla 3. Sırada yer almakta. Peki Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maç istatistikleri…

Türkiye 3.Lig 1.Grup maçında Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Kozan Belediyespor 9 puanla 9. sırada, Nevşehir Narspor 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Kozan Belediyespor son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Nevşehir Narspor son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kozan Belediyespor son haftadaki Nevşehir Narspor müsabasında 3-1 kazandı. Nevşehir Narspor ise Kozan Belediyespor maçında 3-1 yenildi. Kozan Belediyespor, 2018-2019 sezonunda kendi sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, aldı. Kozan Belediyespor evinde 5 gol attı, 1 gol yedi. Nevşehir Narspor, dış sahada 1 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nevşehir Narspor 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu kendi ağlarında gördü.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:56
  1. Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta
  2. Nevşehir Narspor
  3. Kozan Belediyespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham radarına girdi
    1. Bursaspor'un eski golcüsü Tottenham..
    2. Suudi Arabistan'dan bir heyet..
    3. Detaylar belli oldu! Suudi..
    4. İki futbolcu çıkarıldığı mahkemece..
    5. Darbeci Sisi tehlikeli sularda yüzüyor
    6. Fatih Portakal: Brunson'ın uçağı..
    7. Brunson bugün görülen davada serbest..
    8. 500 göçmen asker ABD ordusundan atıldı
    9. FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının..
    10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    11. Araştırmadan bomba sonuç çıktı: Avrupa..
    12. Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu..
    13. Cuma namazı saati kaçta 12 Ekim 2018..
    14. Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması
    15. Mor çete çağırıldı Baba-der çağırılmadı
    16. Kanal D'nin dizisinde Çerkeslere akıl..
    17. Sporting Gijon-Reus Deportiu maçı saat..
    18. Karadeniz'de 'yüksek kat' tepkisi
    19. Adana'da üzerine yıldırım düşen 81..
    20. Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama