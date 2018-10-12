Kozan Belediyespor-Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta

3. Lig 1. Grup maçında Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor karşı karşıya gelecek. Kozan Belediyespor ligde 9 puanla 9. Sırada bulunurken, Nevşehir Narspor ise 10 puanla 3. Sırada yer almakta. Peki Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor maç istatistikleri…

Türkiye 3.Lig 1.Grup maçında Kozan Belediyespor ile Nevşehir Narspor, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Kozan Belediyespor 9 puanla 9. sırada, Nevşehir Narspor 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Kozan Belediyespor son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Nevşehir Narspor son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kozan Belediyespor son haftadaki Nevşehir Narspor müsabasında 3-1 kazandı. Nevşehir Narspor ise Kozan Belediyespor maçında 3-1 yenildi. Kozan Belediyespor, 2018-2019 sezonunda kendi sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, aldı. Kozan Belediyespor evinde 5 gol attı, 1 gol yedi. Nevşehir Narspor, dış sahada 1 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nevşehir Narspor 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu kendi ağlarında gördü.