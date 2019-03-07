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Kozan atık su arıtma tesisi yenileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan’daki mevcut atık su arıtma tesisinin revizyon ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

07 Mart 2019 Perşembe 14:11
Kozan atık su arıtma tesisi yenileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan’daki mevcut atık su arıtma tesisinin revizyon ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.


ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 23 yıldır faaliyette olan atık su arıtma tesisi ASKİ’ye devredildiğinde ömrünü tamamlamış olmasına rağmen bu süreç içerisinde bazı revizyonlar yapılmış ancak gerek nüfus artışı gerek son yıllarda tesise bağlanan sanayi atık su hatları gerekse aşırı yağışlar nedeniyle sistemden gelen diğer atıklar tesisin çalışmasını ve arıtma verimini olumsuz etkiledi.


ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri, bu sorunları ortadan kaldırmak için havuzların temizliğine başladı. Aynı zamanda ilgili kurumlarla da görüşerek tesisin deşarjının yapıldığı Tabak Deresi’nin temizliği de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.


Mevcut arıtma sistemi olan stabilizasyon lagünlerinin bahsedilen sorunlarla ilgili olarak istenen arıtma verimlerini sağlamaması ve yetersiz kalmasından dolayı, Kozan ilçesi için hem uzun yıllar sorunsuz çalışacak hem de daha yeni ve ileri teknolojiyle donatılmış bir arıtma tesisi projesi hayata geçirilecek. Söz konusu projenin ihalesi Plan Proje Daire Başkanlığı tarafından yapıldı ve proje bitiminden hemen sonra da yapım işi ihalesine çıkılacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:11
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