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Kozalar oyunuyla büyülediler

Adalet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı, Doç.

12 Mart 2019 Salı 14:49
Kozalar oyunuyla büyülediler

Adalet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı, Doç.Dr. Bünyamin Aydemir’in yönettiği Kozalar adlı tiyatro oyunu büyük bir coşkuyla seyirciyle buluştu. Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun bir yandan güldürürken, öte yandan kadın sorunları üzerine seyircileri düşünmeye zorluyor.


Türk Tiyatrosunun önemli yazarlarından olan Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı “Kozalar” adlı oyun seyirciyle buluştu. Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından seyredilen ve büyük beğeni toplayan oyun Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenirken, oyunun yönetmenliğini bölüm öğretim üyesi Doç.Dr. Bünyamin Aydemir yaptı.


OYUN KADINLARA AYNA TUTUYOR


Kadın sorunlarına ilişkin gülmece üzerinden düşündürtmeyi amaçlayan oyun Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hazırlandı. Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonunun talep ve destekleri doğrultusunda sahneye taşınan oyunda kendi gündelik sorunları dışındaki tüm sorunlara duyarsız olan üç farklı kadın tipi canlandırılıyor. Kendi küçük dünyalarına sıkışan vetoplumun baskısı sonucu yaşamlarını korku ve tedirginliklerle geçiren kadınların traji-komik hallerinin sergilendiği oyunda bir yönüyle kozalar içinde yaşamaya itilen, diğer yönüyle de koza içinde yaşamayı tercih eden kadın profilleri yansıtılıyor.


1970’lerde kaleme alınan ve güncelleştirmelerin yapılıp günümüze uyarlanan oyunda kadın haklarına ilişkin farkındalıkların oluşturulmasına çalışılırken, Yönetmen Doç.Dr. Bünyamin Aydemir, söz konusu farkındalığın oluşturulmasında sanatın ve tiyatronun ciddi bir işlevi olduğunu belirtti.


ERZURUM BAROSUNUN KATKILARIYLA


Doç.Dr. Aydemir oyunun yoğun bir çalışma süreci sonucunda seyircilerle buluştuğunu ve tepkilerin kendilerini fazlasıyla memnun ve mutlu ettiğini belirterek, “oyunumuz kısa vadeli amaçlarını yakalamış gözüküyor. Uzun vadede ise kadın sorunlarına ilişkin farkındalığın oluşmasında rol sahibi olması yatıyor. Umarım bunu da başarırız” dedi.


Oyunun hafta iki gün olmak üzerebir ay boyunca seyirciyle buluşacağını da sözlerine ekleyen Yönetmen Doç.Dr. Bünyamin Aydemir, “Özellikle Erzurum Barosu Başkanı sayın Talat Göğebeken’a ve Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı sayın İlknur Sarcan’a çok teşekkür ederiz. Onların talebi ve destekleri doğrultusunda bu oyun çıktı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi yönetimine ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı sayın Prof.Dr. Mustafa Bulat’a da özel şükranlarımızı sunuyorum” dedi.


Yönetmen Aydemir herkesin ilgiyle izleyeceğini düşündüğü oyunu 15 kişiyi aşkın bir ekiple sahneye taşıdıklarını da sözlerine ekleyerek tüm seyircileri her hafta Salı ve Cuma günleri saat 19.00’da Atatürk Üniversitesi Gösteri Sanatları Merkezine beklediklerini duyurdu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:49
  1. sanat
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