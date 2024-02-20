Kozalak şurubu: 3 gün yapan ardına bakmadan ilaçlardan kaçacak! Dikkat çeken detayı ve tarifine bakalım

Kozalak şurubu, çam ağaçlarının meyvesi olan kozalakların şurup kıvamı alana kadar kaynatılması ile elde edilen bitkisel bir içecektir. Pinaceae (çamgiller) familyasına ait olup, çam ağacı popülasyonunun fazla olması nedeniyle üretimi de fazla olan kozalak şurubunun yapımında; taze, yeşil renkli ve küçük boyutlu olanlar seçilir. Havayı temizleme özelliği olan bu ağaçların sert kabuklarından elde edilen kozalak şurubu gıda ve ilaç sektöründe de kullanılır. Dişi kozalaklara da sahip olan bu ağacın dişi kozalakları daha tombul ve dayanıklı olduğu için özüt yapımında daha çok tercih edilir.

Kozalak Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

50 adet yeşil kozalak

15 adet top karabiber

9 adet karanfil

4.5 litre su

1.5 su bardağı bal

Kozalak Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

50 adet yeşil kozalak

15 adet top karabiber

9 adet karanfil

4.5 litre su

1.5 su bardağı bal

Kozalak Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce kozalakları şehir dışı ormanlardan toplayalım bir gün limonlu suda ıslanalım bir kaç defa suyu değiştirelim.

Daha sonra kozalakları tencereye alalım.

Bal hariç diğer malzemeleride ilave edelim.

Ocağa alalım kaynadıktan sonra ocağın en küçük gözünde çok kısık ateşte 24 saat kaynatalım.

Ben bazen 30 saatte kaynatıyorum .

Kaynadıkça vitamini suya daha çok çıkıyor.

Ocaktan aldıktan sonra bal ilave edelim .

Daha fazla ve az ilave edebilirsiniz damak tadına göre ayarlayabilirsiniz.

Sıcakken kavanozlara dolduralım ve kapatalım vakumlandıktan sonra açınca buzdolabında saklayalım afiyet şifa olsun.

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Kozalak şurubu faydaları hakkında dikkat çeken detaylar

-Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde çok faydalıdır.

-Astım hastalığını tedavi eder.

-Akciğerleri temizler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Psikolojik rahatlama sağlar.

-Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.

-Metabolizmayı düzene sokar.

-Odaklanma kabiliyetini artırır.

-Grip nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklık kazandırır.

-Öksürük, alerjik öksürüğe son verir.

-Balgam kurutucu olarak yardımcıdır.

-Bronşit hastalığına iyi gelir.

-Nefes almakta güçlük çekenlere, gerçekten nefes almayı sağlar.

-Cildi gençleştirir.

-Karaciğer ağrısına iyi gelir.

-Verem tedavisinde etkilidir.

-Diş ağrısına iyi gelir, dişlerin sağlıklı olmasına yardımcıdır.

-Yaralara uygulanması durumunda, enfeksiyon kapmasına mani olup, çabuk iyileşmesini sağlar.

-Kan içindeki zararlı maddeleri ortadan kaldırarak, kanı temizler.

-Böbrek iltihaplarının kurumasına yardımcıdır. Böbrekte kum ve taş oluşumunu engeller.

-Grip gibi hastalıklardan oluşan ses kısıklığını giderir.

-Metabolizmayı hızlandırır. Düzenli olarak kullanıldığında kilo vermeye faydalıdır.

-Bütün hastalıklarda fayda görmek için illaki düzenli kullanım.