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Koza-İpek Holding davası

FETÖ Çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

14 Mart 2019 Perşembe 17:47
Koza-İpek Holding davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada iddia makamı, geçen celse tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Reşit Levent Kışlal'ın öldüğünün tespiti üzerine, daha önce alınan ifadesinin mahkeme huzurunda okunmasını talep etti.

Savcı, yakalamalı sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini, Cafer Tekin İpek, Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü'nün tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme başkanı, Reşit Levent Kışlal'ın daha önce alınan İpek ailesi aleyhindeki ifadesini okudu.

Bunun ardından söz alan Melek İpek, devletin yalanlarla oyalandığını iddia etti.

Mal mülk peşinde olmadığını söyleyen İpek, ihtiyaç duyanlara yardım yaptıkları için suçlandıklarını ileri sürdü.

Melek İpek, "Bize atılan iftiraların hepsini reddediyorum." diye konuştu.

Daha sonra tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme huzurunda Cafer Tekin İpek söz aldı.

Melek İpek'in oğlu Cafer Tekin İpek, şirkete kayyum atama sebeplerinin ortadan kalktığını öne sürerek, kayyumun gönderilmesini istedi. İpek, kayyum sonrası şirketin zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Annesinin söylediği gibi ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaktan dolayı suçlandıklarını iddia eden Cafer Tekin İpek, örgüte para yardımında bulunmadığını savundu.

İpek, terörist olmadığını da söyledi.

Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldıkları duruşmada tahliyeye yönelik beyanda bulundu.

Müzakere arası sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aranan sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine, Cafer Tekin İpek, Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü'nün tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:47
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Hamdi Akın İpek
  3. Koza Holding
  4. Melek İpek
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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