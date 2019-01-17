Koza-İpek Holding davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "çatı davası"nın firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile sanık ve şikayetçi avukatları katıldı.

Koza-İpek Holding yönetim kurulu üyesi olan sanık Şaban Yörüklü ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, celse arasında bilirkişilerin holding hesaplarına ilişkin raporlarını gönderdiklerini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesindeki inceleme sonucunda, halka açık şirketlerde mevzuata aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle bazı sanıklar hakkında hazırladığı raporu mahkemeye yolladığını belirten Yiğitsoy, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinin de Koza Altın AŞ'nin altın üretimini eksik gösterdiği gerekçesiyle kimi sanıklar hakkında açılan davanın bu davayla birleştirilmesini talep ettiğini, kendilerinin ise talebi reddettiklerini bildirdi.

Yiğitsoy, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün, İngiltere'de olduğuna ilişkin bilgi bulunan sanık Ayhan Yurttaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması konusunun takdiri için yazı gönderdiğini de kaydetti.

- Gizli tanık dinlendi

Duruşmada daha sonra Kahramanmaraş'ta hazır bulunan gizli tanık "Mavi" ile video konferans sistemi üzerinden bağlantı kurularak tanığın beyanı alındı.

Gizli tanık, "bulunduğu ilin ablası olan Elife Akar ve bölge imamı Nermin Uygül'ün Melek İpek ile görüştüğünü duyduğunu, İpek'in, FETÖ'nün kapatılan Lale Kültür ve Eğitim Derneğinin (LALEDER) 2015'teki kız yurdu açılışına geldiğini, 2 kadının İpek ile bir araya geldiğini ve sohbet ettiklerini gördüğünü, Ankara'da İpek'i ziyaret ettiklerini ve İpek'in de derneğe bağışta bulunduğunu bildiğini" anlattı.

Melek İpek, "Maraşlıyım. Binlerce açılışa katılmışımdır. Hangi dernektir, hatırlamıyorum. Benim işim yardım. Ben bağışları vakfım aracılığıyla yaparım. Bazen de personelime talimat vererek, banka havalesiyle yapmış da olabilirim." diye konuştu.

İpek, yardımseverlikten ötürü yargılandıklarını iddia ederek, "Benim çocuklarım 3 senedir çürüdü." dedi.

- Savcı tanıkların dinlenmesini istedi

Tutuklu sanık Cafer Tekin İpek, SPK'nin dosyaya yolladığı evraka ilişkin, "SPK'nin suç duyurusunda bulunması mümkün değil. Yönetim kurulu ibra edildi." ifadelerini kullandı. İpek ayrıca Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında açılan davanın bu davayla birleştirilmesini istedi.

Bazı sanık avukatları, bilirkişi raporunun eksik ya da yanlış değerlendirmeler içerdiğini iddia ederek, yeniden rapor alınması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyaya hazırlık aşamasında beyanları giren Mehmet Erdemli, Selim Çoraklı ve Kemalettin Özdemir'in de aralarında bulunduğu bazı kişilerin "tanık" olarak dinlenmelerini istedi.

SPK'nin şikayetinin başsavcılığa iletilmesini talep eden savcı, firari sanık Hamdi Akın İpek hakkında kırmızı bültenin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararıyla aranan sanık Ayhan Yurttaş'ın hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmasına karar verilmesini talep etti.

Savcı, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Cafer Tekin İpek tekrar söz alarak, "Terör örgütü üyeliği sıfatını alnımdan alın. Bana bundan bir gün ceza verseniz, ben bunu kendime anlatamıyorum ki çocuklarıma anlatayım." değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın avukatları da müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliye taleplerini iletti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi. Bazı sanıklar da haklarındaki davanın ayrılmasını istedi.

- FETÖ/PDY "çatı davası" tanıklarının beyanları istenecek

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu hakkında taraflara beyanda bulunmaları için gelecek celseye kadar süre verirken, yeniden rapor aldırılması talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Dosyadaki, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren suçlamalarla ilgili 3 mali müşavirden rapor alınmasına karar veren heyet, bazı sanıkların, haklarındaki davanın ayrılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan FETÖ/PDY "çatı davası" kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince tanık olarak dinlenen Nadir Koç, Mehmet Erdemli, Selim Çoraklı, Kemalettin Özdemir ve Çetin Acar'ın ifade örneklerinin bu mahkemeden istenmesine, gerektiğinde de tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Sanıklara ilişkin ByLock kayıtlarının olup olmadığının ve varsa içeriklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesini kararlaştıran mahkeme, İngiltere'ye kaçtığı bildirilen sanık Ayhan Yurttaş hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yokluğunda tutuklama kararı çıkartılmasına, Türkiye'ye iadesi ve hakkında kırmızı bülten çıkartılması konusunda ise yazışmalar yapılmasına hükmetti.

Heyet, yakalamalı sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine, Cafer Tekin İpek, Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Koza-İpek Holding'e ilişkin süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 1 Eylül 2015'te Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ve İpek'in ikametgahı aranmıştı. El konulan kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporu doğrultusunda holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmış, şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.

Aramalarda elde edilen tüm suç delilleri, SPK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve MASAK'a gönderilmişti. Sermayesinin bir bölümü halka açık şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda, SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulunca 7 ayrı suç raporu düzenlenmişti.

Bağış ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da 3 rapor hazırlamıştı.

Bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan deliller neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 kişi hakkında dava açıldı.

FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer sanıkların ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi.

Yargılama sırasında, holding çalışanı 25 sanık hakkındaki kamu davasının ayrılmasına karar verildi.