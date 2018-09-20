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Kayyımdaki Koza Holding’ten tarihe ışık tutacak eser

FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF bünyesine katılan Koza Holding, kayyım yönetiminde başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak Koza Altın İşletmesi, sektöre Anadolu’da altın madenciliği tarihine ışık tutacak değerli ve faydalı bir eser kazandırdı.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:48
Kayyımdaki Koza Holding’ten tarihe ışık tutacak eser

 Ertuğrul Şahan  Ankara  FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanan ve TMSF bünyesinde bulunan Koza Holding başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Koza Altın ekibi ve Devlet Arşivleri Başkanlığının desteği ile Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Togay Seçkin Birbudak tarafından titiz bir çalışma sonucu Anadolu’da Altın Madenciliği kitabı hazırlandı.

80’İN ÜZERİNDE TARİHİ VESİKA KİTAPTA YER ALIYOR

Madenciliğin beşiği olarak kabul edilen Anadolu’da 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleştirilen altın madenciliği faaliyetlerine ışık tutma amacı taşıyan çalışma, 326 sayfadan oluşuyor. Kitapta Osmanlı’daki ilk maden hukukunun oluşturulduğu 1861 yılından devletin siyasi hayatının sona erdiği 1922 yılına uzanan süreçte Osmanlı Anadolu’sunda gerçekleştirilen altın ve altın madenciliği faaliyetleri ile ilgili T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na bağlı Osmanlı Arşivi’nde bulunan seksenin üzerinde tarihi vesika içeren eser girişi takip eden dört bölümden oluşuyor. Eser hem sektörün hem de altın madenciliği alanına ilgi duyanların ve araştırma yapmak isteyenler için, içerdiği bilgi ve belgelerle vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.

İŞTE KİTAPTAKİ BÖLÜMLER

Birinci Bölüm; Osmanlı Devleti’nin Madencilik Mevzuatı

İkinci bölüm; Arşiv Belge Örnekleriyle Osmanlı Devleti’ndeki Altın Politikası

Üçüncü Bölüm; Osmanlı Devleti’nde Altın Arama-Tarama-Tahlil Faaliyetlerine Dair Belge Örnekleri

Dördüncü Bölümde ise; Anadolu’da Bulunan Altın Maden Ocak ve Alanlarına Dair Belge Örnekleri: Adana, Artvin, Aydın, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Erzincan, Kocaeli, İzmir, Manisa, Muğla, Osmaniye, Trabzon illerine ait Anadolu’da Altın Maden Ocak ve Alanlarına dair arşiv belgelerinin orijinalleri ve günümüz Türkçesine çevirisi, yer alıyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:48
  1. Osmaniye
  2. Trabzon
  3. Muğla
  4. Manisa
  5. Kocaeli
  6. İzmir
  7. Erzincan
  8. Çankırı
  9. Çanakkale
  10. Bursa
  11. Bitlis
  12. Aydın
  13. Artvin
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Koza Holding
  17. kayyum
  18. Anadolu’da Altın Madenciliği

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