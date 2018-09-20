Kayyımdaki Koza Holding’ten tarihe ışık tutacak eser

Ertuğrul Şahan Ankara FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanan ve TMSF bünyesinde bulunan Koza Holding başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Koza Altın ekibi ve Devlet Arşivleri Başkanlığının desteği ile Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Togay Seçkin Birbudak tarafından titiz bir çalışma sonucu Anadolu’da Altın Madenciliği kitabı hazırlandı.

80’İN ÜZERİNDE TARİHİ VESİKA KİTAPTA YER ALIYOR

Madenciliğin beşiği olarak kabul edilen Anadolu’da 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleştirilen altın madenciliği faaliyetlerine ışık tutma amacı taşıyan çalışma, 326 sayfadan oluşuyor. Kitapta Osmanlı’daki ilk maden hukukunun oluşturulduğu 1861 yılından devletin siyasi hayatının sona erdiği 1922 yılına uzanan süreçte Osmanlı Anadolu’sunda gerçekleştirilen altın ve altın madenciliği faaliyetleri ile ilgili T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na bağlı Osmanlı Arşivi’nde bulunan seksenin üzerinde tarihi vesika içeren eser girişi takip eden dört bölümden oluşuyor. Eser hem sektörün hem de altın madenciliği alanına ilgi duyanların ve araştırma yapmak isteyenler için, içerdiği bilgi ve belgelerle vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.

İŞTE KİTAPTAKİ BÖLÜMLER

Birinci Bölüm; Osmanlı Devleti’nin Madencilik Mevzuatı

İkinci bölüm; Arşiv Belge Örnekleriyle Osmanlı Devleti’ndeki Altın Politikası

Üçüncü Bölüm; Osmanlı Devleti’nde Altın Arama-Tarama-Tahlil Faaliyetlerine Dair Belge Örnekleri

Dördüncü Bölümde ise; Anadolu’da Bulunan Altın Maden Ocak ve Alanlarına Dair Belge Örnekleri: Adana, Artvin, Aydın, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Erzincan, Kocaeli, İzmir, Manisa, Muğla, Osmaniye, Trabzon illerine ait Anadolu’da Altın Maden Ocak ve Alanlarına dair arşiv belgelerinin orijinalleri ve günümüz Türkçesine çevirisi, yer alıyor.