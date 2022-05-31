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Aktüel Koza Han’da kahve sohbetleri
Aktüel

Koza Han’da kahve sohbetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve sohbetleri gecesi, Bursalılara 6 asırlık tarihi Koza Han’ın keyfini gece de çıkarma imkanı sundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:50:00 -
Koza Han’da kahve sohbetleri

HASAN ÖZAN  BURSA

Koza Han’ın tarihi atmosferinde kahvelerini yudumlayan Bursalılar, ‘canlı müzik eşliğinde’ uzun süre unutamayacakları bir gece geçirdi. Bursa’yı gastronomi turizminde de öne çıkarmak amacıyla Türk Mutfağı Haftası’nı birbirinden farklı etkinliklerle geçiren Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında ipeğin zarafetini kahvenin lezzeti ile buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ile Genel Sekreter Ulaş Akhan da vatandaşların tarihi mekandaki kahve sohbetine ortak oldu.

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