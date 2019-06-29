Koyunlarınızı çaldırmayın diyerek ağıla giden jandarma çalıntı koyunları buldu

Yaklaşan kurban bayramı öncesi yaşanabilecek hayvan hırsızlıklarına dikkat çekerek hayvan sahiplerini uyarmak isteyen jandarma ekipleri gittikleri bir ağılda çalıntı koyunlarla karşılaştı.

Tekirdağ genelindeki hayvan sahiplerini kapı kapı dolaşarak tek tek ikaz eden, yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışma yapan Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Ergene ilçesinde gittikleri bir ağılda küpesiz koyunlarla karşılaştı. Araştırma yapan jandarma ekipleri koyunların İstanbul’dan çalınan koyunlar olduğunu belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına karşı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan ağıllarında hırsızlıkların önlenmesi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi kapsamında önleyici kolluk devriyesi icra eden jandarma ekipleri E.Ö. ve B.Ö. adlı şahısların ağılında yer alan küçükbaş hayvanların küpesiz olduğunu tespit etti. Kupesiz hayvanlarla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri hayvanların İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınan 58 küçükbaş hayvandan 39 adedi olduğunu tespit etti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme yetkilisi olan E.Ö. ve B.Ö. adlı şüphelilere suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi sucundan adli işlem yapan jandarma ekipleri 39 adet hayvanı koyunların gerçek sahibiOsman Nuri Özdemir’e teslim etti.