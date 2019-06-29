0553 313 94 23

Koyunlarınızı çaldırmayın diyerek ağıla giden jandarma çalıntı koyunları buldu

Yaklaşan kurban bayramı öncesi yaşanabilecek hayvan hırsızlıklarına dikkat çekerek hayvan sahiplerini uyarmak isteyen jandarma ekipleri gittikleri bir ağılda çalıntı koyunlarla karşılaştı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:19
Koyunlarınızı çaldırmayın diyerek ağıla giden jandarma çalıntı koyunları buldu

Yaklaşan kurban bayramı öncesi yaşanabilecek hayvan hırsızlıklarına dikkat çekerek hayvan sahiplerini uyarmak isteyen jandarma ekipleri gittikleri bir ağılda çalıntı koyunlarla karşılaştı.


Tekirdağ genelindeki hayvan sahiplerini kapı kapı dolaşarak tek tek ikaz eden, yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışma yapan Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Ergene ilçesinde gittikleri bir ağılda küpesiz koyunlarla karşılaştı. Araştırma yapan jandarma ekipleri koyunların İstanbul’dan çalınan koyunlar olduğunu belirledi.


Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hayvan hırsızlıklarına karşı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvan ağıllarında hırsızlıkların önlenmesi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi kapsamında önleyici kolluk devriyesi icra eden jandarma ekipleri E.Ö. ve B.Ö. adlı şahısların ağılında yer alan küçükbaş hayvanların küpesiz olduğunu tespit etti. Kupesiz hayvanlarla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri hayvanların İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınan 58 küçükbaş hayvandan 39 adedi olduğunu tespit etti.


Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme yetkilisi olan E.Ö. ve B.Ö. adlı şüphelilere suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi sucundan adli işlem yapan jandarma ekipleri 39 adet hayvanı koyunların gerçek sahibiOsman Nuri Özdemir’e teslim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Düzeltme) Süleyman Soylu’dan 44 kilo patlayıcı bulunan ev paylaşımı
    1. (Düzeltme) Süleyman Soylu’dan 44 kilo..
    2. Kadınlar Dünya Kupası: İtalya: 0 -..
    3. Merada çıkan yangını söndürmek için..
    4. Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA ilk..
    5. 1. Eflani Göl Satranç Turnuvası sona..
    6. Dev oyuncak ayılı otomobille paket..
    7. Erdoğan'dan 'Trump', 'Putin' ve..
    8. İzmir'de orman yangınları
    9. G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi..
    10. Süleyman Soylu’dan 44 kilo patlayıcı..
    11. Babacan Cumhurbaşkanından helallik..
    12. Gaziantep Basketbol, Markovic ile..
    13. Soylu'dan HDP'li vekilin iddialarına..
    14. Kayseri'deki trafik kazası
    15. D-100 Karayolunda bariyerlerde asılı..
    16. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    17. Gazişehir Gaziantep'te iç transfer
    18. D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla..
    19. Koyunlarınızı çaldırmayın diyerek..
    20. Seyir halindeki beton mikseri devrildi
    21. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    22. Geline tır şoku
    23. Trump'tan kritik Huawei kararı! "U..
    24. Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme..
    25. Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM..
    26. Avrupa Oyunları’nda karatede 4 madalya
    27. Aşırı terlemenin çaresi var mı?
    28. Suriye sınırına askeri sevkiyat..
    29. Zehir tacirleri polisten kaçamadı
    30. Üzerinden çıkanlar şaşırttı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı