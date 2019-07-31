0553 313 94 23

Koyunların yıkandığı gölette yüzme keyfi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Beşpınar Yaylası’nda kırkma öncesi koyunların yıkandığı gölette çocuklar da yüzerek serinliyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40
Koyunların yıkandığı gölette yüzme keyfi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Beşpınar Yaylası’nda kırkma öncesi koyunların yıkandığı gölette çocuklar da yüzerek serinliyor.


Yaylaya çıkan besiciler, kırkma öncesi koyunlarını tek tek gölette yıkamaya başladı. Yetişkinler koyunları yıkarken, beraberindeki çocuklar ise aynı gölette yüzmenin keyfini çıkarıyor. Kırkma öncesi koyunların yıkandığını dile getiren Halit Alkan, “Her sene koyunları yıkadıktan sonra kırkma işlemi yapıyoruz. 3 aydır yaylada olan koyunlar, havaların tam ısındığı bu dönemde kırkma işlemi yapılıyor. Kırkma öncesi koyunları gölette yıkıyoruz. Koyunları yıkarken bizimle yaylaya gelen çocuklar da sıcak hava nedeniyle yüzmenin keyfini yaşıyorlar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet
    1. Minik Murat’ın en büyük hayali yeni..
    2. Yozgat’ta yetiştirilen keklikler..
    3. Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli..
    4. Spor danışmanlığı hizmeti ile..
    5. KidZania’da yaz aktiviteleri devam..
    6. Asya borsaları
    7. ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda..
    8. Uşak Üniversitesi profesör, doçent..
    9. Diyarbakır’da gerçeği aratmayan KBRN..
    10. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    11. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    12. Hacı adayları kutsal topraklarda
    13. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    14. Avustralya'da timsahın midesinden..
    15. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    16. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    17. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    18. Belediye personeline iş güvenliği..
    19. Hong Kong’da tayfun alarmı
    20. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    21. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    22. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    23. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    24. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    25. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    26. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    27. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    28. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    29. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de