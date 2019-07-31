Koyunların yıkandığı gölette yüzme keyfi HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Beşpınar Yaylası’nda kırkma öncesi koyunların yıkandığı gölette çocuklar da yüzerek serinliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Beşpınar Yaylası’nda kırkma öncesi koyunların yıkandığı gölette çocuklar da yüzerek serinliyor.

Yaylaya çıkan besiciler, kırkma öncesi koyunlarını tek tek gölette yıkamaya başladı. Yetişkinler koyunları yıkarken, beraberindeki çocuklar ise aynı gölette yüzmenin keyfini çıkarıyor. Kırkma öncesi koyunların yıkandığını dile getiren Halit Alkan, “Her sene koyunları yıkadıktan sonra kırkma işlemi yapıyoruz. 3 aydır yaylada olan koyunlar, havaların tam ısındığı bu dönemde kırkma işlemi yapılıyor. Kırkma öncesi koyunları gölette yıkıyoruz. Koyunları yıkarken bizimle yaylaya gelen çocuklar da sıcak hava nedeniyle yüzmenin keyfini yaşıyorlar” dedi.

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