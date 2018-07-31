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Koyunları hacze giden avukatı yanağından ısırdı

Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker, koyunlarını haciz için evlerine gittiği borçlu ailenin oğlu tarafından yanağından ısırıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 19:40
Koyunları hacze giden avukatı yanağından ısırdı

Bursa'da geçen cuma günü Avukat Cüneyt Bülent Şeker’in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen aileye haciz işlemi uygulandı. Avukat Cüneyt Bülent Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti. Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada aile fertleri, tepki gösterdi. Önce koyunların sahibinin eşi sonra da oğlu avukat Cüneyt Bülent Şeker’e saldırdı. Çiftin oğlunun yanağından ısırarak bir parça kopardığı Cüneyt Bülent Şeker, yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan avukat şikayeti üzerine anne- ğul gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan anne ve oğlu, serbest bırakıldı. Olay nedeniyle haciz işlemi de yapılamadı.

"YANAĞIMI ISIRDI, BİR PARÇA KOPARDI"

Avukat Cüneyt Bülent Şeker, ailenin evine jandarma ve icra memurlarıyla gittiklerini belirterek, "Görüşmemiz sakin geçti ancak koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi, elinde bıçakla hakaret ve tehditler savurarak 'Nerede o avukat?' diye üzerime gelmeye başladı. Kadın hakaret ve küfürlerle bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30-40 yaşlarındaki adam, üzerime atladı. Beni yumruklayarak devirmeye çalıştı. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de 'Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım' diye tehdit etti" diye konuştu.

BARODAN TEPKİ

Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker'e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Gürkan Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini kaydeden Gürkan Altun, "Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki en son saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir" dedi.

DHA

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:40
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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