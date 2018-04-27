Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Koyunlarda artık "bıcı bıcı" yapacak!

Van'da, Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığı tarafından Van'da üretilen mobil koyun banyoluğu, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 15:57
Koyunlarda artık "bıcı bıcı" yapacak!

Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen törene,  DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir, mobil koyun banyoluğuna bölgeden ciddi bir talebin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Geleneksel yöntemlerle yapılan banyo işlemi köylerde çok meşakkatle yapılıyor. Koyunların bacakları tutularak havuzlara atılması hem hayvanlar için bir eziyet, hem de bu işlemi yapan köylüler için çok meşakkatli bir iştir. DAP ‘Mobil Koyun Banyoluğu’ ismi altında patenti idaremize ait olmak üzere Atatürk Üniversitesi Ziraat Makineleri Tarım Bölümündeki akademisyenler ile işbirliği içerisinde tasarımını yaptık. Daha sonra teknik resimleri çizildi ve imalatı da geçen yıl gerçekleştirildi. Bunun imalatı da, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel bir sektör tarafından yapıldı. Yapılan denemelerde bölgeden ciddi bir talep gelince, her ilimize bir tane dağıtılmak üzere büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde 15 adet koyun banyoluğunun üretimi yaptık. Bugün içesinde ise, bölgemizdeki koyun ve keçi üreticilerine teslimi yapıldı. DAP mobil koyun banyoluğu mobilize olması hesabıyla bir taraktör arkasına takılarak hayvanların bulunduğu bölgeye götürebiliyoruz.Götürülen yerde sadece bir su kaynağının olması yeterlidir."

Yapılan konuşmanın ardından mobil koyun banyolukları,komşu illerden gelen 15 çifçiye dağıtıldı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:57
  1. Van
  2. Adnan Demir
  3. Mobil koyun banyoluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tam kıvamında çiğ köfte tarifi
    1. Tam kıvamında çiğ köfte tarifi
    2. Tatlıses resmen aday adayı!
    3. HDP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    4. Çatalca'da trafik kazası! 2 ölü
    5. Prematüre doğan bebeklerde dikkat..
    6. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşüyor
    7. Siyonist bakandan Arap ülkelerine..
    8. Saadet Partisi Gül'ün ne istediğini..
    9. TEM'de ölümlü kaza!
    10. Hurma ile yoğurdu birlikte..
    11. Bozdağ'dan açıklama! 'Eğer istifa..
    12. İsrail: Suriye'de 80 bin İran askeri var
    13. Reuters'tan flaş Abdullah Gül iddiası
    14. Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığın..
    15. Samsun'u sığır kokusu kapladı
    16. Koyunlarda artık "bıcı bıcı" yapacak!
    17. Amerikalı yönetmenden ABD'ye sert..
    18. Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan, hüküm giyen..
    20. ASELSAN soruşturmasında şifreler..
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...