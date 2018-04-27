Koyunlarda artık "bıcı bıcı" yapacak!

Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen törene, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir, mobil koyun banyoluğuna bölgeden ciddi bir talebin olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Geleneksel yöntemlerle yapılan banyo işlemi köylerde çok meşakkatle yapılıyor. Koyunların bacakları tutularak havuzlara atılması hem hayvanlar için bir eziyet, hem de bu işlemi yapan köylüler için çok meşakkatli bir iştir. DAP ‘Mobil Koyun Banyoluğu’ ismi altında patenti idaremize ait olmak üzere Atatürk Üniversitesi Ziraat Makineleri Tarım Bölümündeki akademisyenler ile işbirliği içerisinde tasarımını yaptık. Daha sonra teknik resimleri çizildi ve imalatı da geçen yıl gerçekleştirildi. Bunun imalatı da, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel bir sektör tarafından yapıldı. Yapılan denemelerde bölgeden ciddi bir talep gelince, her ilimize bir tane dağıtılmak üzere büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde 15 adet koyun banyoluğunun üretimi yaptık. Bugün içesinde ise, bölgemizdeki koyun ve keçi üreticilerine teslimi yapıldı. DAP mobil koyun banyoluğu mobilize olması hesabıyla bir taraktör arkasına takılarak hayvanların bulunduğu bölgeye götürebiliyoruz.Götürülen yerde sadece bir su kaynağının olması yeterlidir."



Yapılan konuşmanın ardından mobil koyun banyolukları,komşu illerden gelen 15 çifçiye dağıtıldı.