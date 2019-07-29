Koyunhisar zaferinin 717. yıl dönümü kutlandı

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda Koyunhisar zaferinin 717. yıl dönümü kutlanırken, Aydoğdu Bey ise anıldı.

Koyunhisar zaferinin 717. yıl dönümü, Aydoğdu Bey’i anma programı Koyunhisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Okunan mevlid-i şerifin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Kadri Bahtiyar, Yıldırım Belediye Başkanı Davut Aydın, muhtarlar, ilçe protokolü, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Davut Aydın, "Her gittiği yeri adaletle yöneten Osmanlı Devleti’nin, kuruluşunun temellerini atan, Bizanslılara karşı kazanılmış ilk zafer, Koyunhisar zaferinin 717. yıl dönümü ve bu önemli zaferde şehit olan Aydoğdu Bey’i anıyoruz. Koyunhisar zaferi, ülkemizin ve özellikle ilçemizin tarihi açısından büyük öneme sahip bir başarıdır. Osmangazi, Bizans ordusuna karşı aldığı bu zaferin ardından, kendi adına sikke bastırmış ve Kumluk Camiinde Osmanlı Devleti’nin kuruluş hutbesini okutmuş ve Yenişehir Osmanlı’nın ilk başşehri ilan edilmiştir. Üzerinden 717 yıl geçmiş olmasına rağmen Aydoğdu Beyimizi her yıl mezarı başında, rahmet ve dualarla anıyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından programda Yenişehir Belediyesi Kılıç Kalkan ekibi gösterisi ve Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri Konseri izleyenlerin beğenisini topladı. Son olarak ise Ceyda Turanlı ve Yağmur Sever’in birlikte okuduğu “bayrak” şiiri, Damla Sever’in okuduğu “vatan sevgisi” şiiri ile Seray Sarıbaş’ın okuduğu “İstiklal Marşımız” duygulu anların yaşanmasına sahne oldu.