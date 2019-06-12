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Koyun yıkama geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde gelenek haline gelen derede koyun yıkama geleneği asırlardır devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:39
Koyun yıkama geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde gelenek haline gelen derede koyun yıkama geleneği asırlardır devam ediyor.


Reşadiye ilçesi Bereketli beldesine bağlı Hebüllü Mahallesinde koyunları parazitlere ve hastalıklara karşı yıkama geleneği sürdürülüyor. Yeşil doğası ile insanları cezbeden köyde çobanlar atalarında kalma yöntemlerle koyunları yıkıyor. Yaz aylarında yaylalarda olan hayvanları dereden geçiren çobanlar bu yöntemle koyunlara asalak olan hastalıklardan korumaya çalışıyor. Derde akan suya girip çıkan hayvanlar dış parazitler kene, bit, pire gibi hastalıklardan korunuyor. Günümüzde bu uygulama köylerde besicilere tarım müdürlükleri tarafından temin edilen banyolularda ilaç kullanılarak yapılıyor. Hayvanlar asalak olan dış parazitlerden ilaç yöntemi ile kurtuluyor. Niksar ilçesinde geleneksel yöntemlerin dışında banyolukta yıkanan koyunların o anlar kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:39
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