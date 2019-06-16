Koyun sürüsü köye dönünce çobanın öldüğü anlaşıldı Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde koyun sürüsünü yaylada otlatmak için Kızılca köyünden çıkan Özbek asıllı çoban Ali Nuri, akşam geri dönmedi. Koyun sürüsünün çobansızköye gelmesi üzerine endişelenen sürü sahibi H.A., beraberindekilerle yaylaya giderek Ali Nuri’yi aradı. Arama çalışmaları sonrası çoban Ali Nuri’nin cansız bedenine ulaşıldı. Durumun güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Nuri’nin ilk bulgulara göre yıldırım isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Özbek asıllı çobanın cesedi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Tercan Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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