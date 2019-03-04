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Koyun otlatmak için kiraladığı arazi mezarı oldu

Karaman’da bir kişi koyunlarını otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:39
Koyun otlatmak için kiraladığı arazi mezarı oldu

Karaman’da bir kişi koyunlarını otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.


Olay, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural (35) dün kiraladığı arazide koyun otlatırken, arazi yakınında evi bulunan Bekir K. (45) ile kiraladığı arazi nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, Bekir K., araziyi kiralamamasını istediği Mikail Dural’a “Git buradan. Burasıyla ben ilgileneceğim” diyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir K., tüfekle Mikail Dural’a üç dört el ateş etti. Mikail Dural olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Bekir K., evine gitti. Bu sırada olayı duyan Mikail Dural’ın yakınları araziye akın etti. Araziye gelen jandarma ekipleri de evde bulunan cinayet zanlısı Bekir K.’yı gözaltına alarak, İl Jandarma Komutanlığına götürdü. Mikail Dural’ın yakınları da cinayet zanlısının evini taşlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine olay yerine takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısının evinin pencerelerini taşlayan kalabalığı jandarma güçlükle sakinleştirerek uzaklaştırdı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mikail Dural’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:39
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