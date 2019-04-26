Koyun kırkan 11 işçi akıma kapıldı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte, koyun kırkarken elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, 10'u hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte koyun kırkma işlemi sırasında elektrik akımına kapılan 11 işçiden biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Şahbaz Mahallesi'nde M.Ç'ye ait çiftlikte koyun kırkan 11 işçi, çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Abit Kavuşat (24), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçilerden 9'u taburcu edilirken, birinin tedavisi devam ediyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, çiftlik sahibi ile kırkma işini üstlenen firmanın sorumlusu M.Ç, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.