Köyün ‘doktor’ muhtarı

Bayburt merkeze bağlı Çerçi köyünde emekli doktor olan Aslan Özkan muhtar olarak seçildi.

Geçmişte Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği de yapmış olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslan Özkan kente 37 kilometre uzaklıktaki Çerçi köyüne muhtar olarak seçildi. 60’lı yılların başında kurucuları arasında yer aldığı Çerçi Köyü Kalkınma Derneği’nin halen başkanlığını yürüten Aslan Özkan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtarla seçim yarışına girdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimlerde Doktor Aslan Özkan 43 oy alarak muhtarlığı kazandı.

Yaklaşık 40 yıl boyunca doktorluk mesleğini yürüten ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı olan Öztürk, emekli olmasının ardından köyüne yerleşti. Öğrencilik yıllarından itibaren köyünün gelişimi için çaba harcayan ve köyünden bağını hiçbir zaman koparmayan Öztürk’ün doğup büyüdüğü köyü için hazırladığı projeleri de dikkat çekiyor.

Köyün kalkınması ve güzelleşmesi için muhtar olmaya karar verdiğini ifade eden Öztürk,

“Köyün kalkınmasını düşündüğüm için tabi işin başında olmam gerektiğine karar verdim. Nitekim daha önce köydeki muhtarlarla bir şeyler yapalım dedik ama olmadı. Hatta ihtiyar heyetinde olmama rağmen sorumluluk altında olmamak için bir arkadaşımla beraber istifa etmek durumunda kaldık. Sonunda da muhtarlığa aday olalım, işin başına geçelim dedik. Kıyasıya bir muhtarlık rekabeti yaşandı ve 43’e 38 oyla seçimler sonuçlandı” dedi.

Muhtarlık maaşını köyü için harcayacağını da sözlerine ekleyen Doktor Öztürk, projelerini ise şöyle anlattı:

“Köyümüzün kalkınması, gelişmesi yönünde birçok projemiz var. Bunların başında köyümüzün hemen arkasındaki Kırklar Dağı’na kayak merkezi kurmak istiyoruz. Bunun yanı sıra köyümüzün alt yapısının düzeltilmesi, terk edilmiş ve ören haline gelmiş binaların yıkılarak köyün rahatlamasını sağlamak istiyoruz. Bunlar hem insanlarımız hem hayvanlarımız için tehlike arz ediyor. Köyümüzün bunlardan temizlenmesini amaçlıyoruz. Bayburt Çerçi köyünü Vauk Dağları eteklerindeki bir yayla köyü olarak modernize etmek ve insanların özellikle yaz tatillerini gelip burada geçirmeleri için gerekli olan imkanları sağlamak, köyde oturanların da hayvancılık ve turizm yönünden zenginleşmelerini, mutlu olmalarını sağlamak. Benim kendi adıma istediğim bir şey yok tek amacım köylülerimin mutluluğu” dedi.

Köy sakinlerinden Erdoğan Külçür ise Öztürk’ün tüm köylülere doktorluğu zamanında yardımcı olduğunu belirterek, kendisinin bu görevi de layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını belirtti.