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Koyun altız yavruladı

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız yavruladı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:08
Koyun altız yavruladı

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız yavruladı. Bu yıl doğum sezonunun verimli başladığı işletmede görevliler elleriyle besledikleri kuzuların bakımını nöbetleşe yapıyor.

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmede önceki hafta ikişer beşiz ve dördüz kuzuların ardından bir koyun altız yavruladı. Ağıllarda yeni doğan kuzulara biberonla süt veren teknik eleman ve işçiler, 3’er vardiya halinde gün boyunca nöbet tutuyor. Döl ve süt verimi yüksek olan Bafra ırkı koyunlarda beşiz ve altız doğumların nadiren görüldüğünü belirten İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Altızlarımız oldu. Hepsi de sağlıklı. Sağlıklı olabilmeleri için başlarında teknik elemanlarımız, işçilerimiz 24 saat nöbet sistemiyle çalışıyorlar” dedi.

 

Et kalitesi çok yüksek olan Bafra ırkı koyunların kuzu veriminin de diğer koyun türlerine oranla yüksek olduğuna değinen Yılmaz, “İkizlik oranı genelde yüzde 70 civarında. Üçüzlük oranı yüzde 10. Nadiren de olsa dördüz, beşiz, altız görülen bir ırk. Döl verimi bir yıl içerisinde 100 koyundan 200 kuzu alabilme şekline ulaşabilmektedir. Arkadaşlarımızın özverisiyle güzel bir doğum sezonu geçiriyoruz. Sezon sonunda da koyun varlığımızın 7 bin 500’e ulaşmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

 

Verimli topraklar üzerine kurulan işletmede damızlık sığırcılık ve koyunculuk faaliyetlerinin yanı sıra bitkisel üretim ile tohumculuğun da yapıldığını anlatan Yılmaz, buğday, nohut, Macar fiği ve yonca tohumlarının üretilip ülke çiftçisine dağıtımının sağlandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:08
  1. Amasya
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