Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı açıldı Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yapılan müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yapılan müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Koyulhisar Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapılan Muzaffer Sarısözen Müzikhanesi sınıfının açılışı gerçekleştirdi. Kaymakam Çağlar ve ilçe protokolünün müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından katılımcılar müzik öğretmeni Oğuzhan Öztürk ve Hüseyin Cem Dalak tarafından öğrencilerden oluşturduğu saz ekibinin müzik dinletisini dinledi.

Kaymakam Partal, müzik atölyesinin öğrenciler için sanat dünyasında fikirlerin oluşmasında ve gelişmelerinde büyük rolü olacağını ifade etti. Öğrencilerden oluşan koroda 23 kişilik saz, 13 kişilik gitar ve 3 kişilik piyano ekibi bulunuyor.

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