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‘Köysel Dönüşüm’ kapsamında örnek köy evlerinde sona gelindi

Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde merkez Uluköy köyünde yapımı devam ‘Köysel Dönüşüm’ kapsamında örnek köy evlerinde sona gelindi.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:02
‘Köysel Dönüşüm’ kapsamında örnek köy evlerinde sona gelindi

Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde merkez Uluköy köyünde yapımı devam ‘Köysel Dönüşüm’ kapsamında örnek köy evlerinde sona gelindi.


Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, Uluköy köyünde incelemelerde bulundu. Uluköy köyünde toplam 130 adet konutun yapımında artık sona gelindiğini ifade eden Aydemir, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak kontrol ve denetimini yaptığımız bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sağlanan ve ilimizin yerel mimarisine uygun özel projeyle geliştirilmiş konutlarımız Erzincan merkez Uluköy köyündeyiz. Şu an yapımı devam eden projemizde bu köyde 130 konutumuz mevcut. Bu konutlarımız 2+1, 3+1 ve 2 katlı işletmeli olmak üzere yapımı Kasım ayında tamamlanacak. Projemizde bakanlığımızın özellikle 5543 sayılı kanun kapsamında konutların tüm fiber altyapısıyla, yollarıyla, elektriğiyle örnek köy olma yolunda yapılan örnek bir projedir. Bakanlığımız bu projeye oldukça önem vermektedir. Bu projenin gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanımıza, son Başbakan Binali Yıldırım’a, bakanlık yetkililerimize, valimize teşekkür ederim” dedi.


Uluköy köyü Muhtarı Yavuz Bebek ise "Bu proje örnek bir proje. İlimize ve bölgemize hayırlı olacaktır. Bizim köyümüz 1940’ta kurulan eski bir köydü. Bu projeyle köyümüz çiçek gibi açılacaktır” diye konuştu.


Öte yandan, ‘Köysel Dönüşüm’ kapsamında örnek köy evlerinden Erzincan’ın Uluköy köyü haricinde Tercan ilçesinde 33 konut, 33 ahır ve Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 79 adet konutun yapımının da devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:02
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