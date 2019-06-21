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Köylünün yüzü kerevitle gülecek

Edirne'de, su ürünleri üretiminin artırılması ve alternatif kaynaklar geliştirilmesi amacıyla Çakmak Barajı'na, tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevit bırakıldı- Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt:- "Kerevit Asya ve Avrupa pazarında tercih edilen bir su ürünü. Burada yılda ortalama 50 ton kerevit üretimiyle 1 milyon liralık bir gelir elde edilmesini hedefliyoruz"

21 Haziran 2019 Cuma 17:10
Köylünün yüzü kerevitle gülecek

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çakmak Barajı'na 2 bin anaç kerevit salındı.

Barajda kerevit popülasyonunu artırarak baraj çevresindeki köylülere alternatif gelir sağlanması amaçlanıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraja salınan kerevitlerin yumurtlama sürecini takip eden 5 yıl içinde yıllık ortalama 50 ton kerevit üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Barajdaki su ürünleri çeşitliliğinin artırılması ve bölgede alternatif gelir kaynakları oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bayazıt, "Kerevit Asya ve Avrupa pazarında tercih edilen bir su ürünü. Burada yılda ortalama 50 ton kerevit üretimiyle 1 milyon liralık bir gelir elde edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kerevitin ihracat potansiyeli yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Bayazıt, şöyle devam etti:

Tatlı su kerevitleri sahip oldukları değerli besin ögeleri sebebi ile yüksek ekonomik değere sahip eklem bacaklı su canlılarıdır. Ülkemizde pek tercih görmese de dış pazarda talep yoğundur. 2018 yılında ülkemizde 636 ton kerevit ihracatı karşılığında 5 milyon dolar gelir elde edildi. Çakmak Barajı'na da salınan 2 bin anaç kerevit yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı olacak.

Stoğun avlanabilir düzeye ulaşarak barajın avcılığa açılmasına müteakip bölge balıkçılarına kerevit avcılığı eğitimi verilerek bölgedeki birçok kişiye alternatif gelir kaynağı oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin hayata geçmesinde büyük katkısı olan Edirne Valisi Ekrem Canalp'e, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Kerevit salımı için düzenlenen programa Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, müdürlük yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:10
  1. Çakmak Barajı
  2. EDİRNE
  3. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt
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  5. kerevit salımı

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