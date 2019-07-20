0553 313 94 23

Köylülerin "yayla mesaisi" devam ediyor

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, yaz aylarında özellikle hayvancılıktan daha iyi verim almak amacıyla yaylalara çıkan köylüler, içme suyu ihtiyaçlarını at arabası veya traktörlerle taşıyarak karşılıyor- Köylülerden Mikail Ayaz:- "Sabah 6'da uyanıp serin havada 12-13 kilometrelik bir yolu aşıp yaylaya su taşıyoruz"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:16
Köylülerin "yayla mesaisi" devam ediyor

KARS (AA) - Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, yaz aylarında özellikle hayvancılıktan daha iyi verim almak amacıyla yüksek bölgelere çıkan köylülerin "yayla mesaisi" devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yaz aylarında köylü ve besiciler, mayıs ve haziran aylarında yaylanın yolunu tutuyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde besiciler, meraların daha verimli olduğu yaylalara çıkarak hayvanlarını geniş floraya sahip alanlarda otlatıyor.

Yaylalarda içme suyunun olmaması sebebiyle köylüler sabahın erken saatlerinde at arabası veya traktörlere yükledikleri suları taşıyarak içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köylüler hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaylada gölet oluştururken kadınlar ise tandırlarda yöresel olarak yaptıkları keteleri pişiriyor.

Köylülerden Mikail Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada yaptıkları göletler sayesinde ineklerin su ihtiyaçlarını karşıladıklarını, kendi içme su ihtiyaçlarını da köyden taşıyarak karşıladıklarını söyledi.

Yaylaya su taşıyacakları zaman sabahın erken saatlerinde kalkıp yola çıktıklarını anlatan Ayaz, "Sabah 6'da uyanıp serin havada 12-13 kilometrelik bir yolu aşıp yaylaya su taşıyoruz. Genelde haftada iki kere taşıyoruz. At arabasıyla gittiğimiz zamanlarda sabahın erken saatlerinde gidiyoruz ki hem atlarımız hem de biz öğle sıcağından etkilenmeyelim. Yaylaya giderken yokuş ve yük olduğu için iki buçuk saate varıyoruz. Sonra yaylaya suları boşaltıp köye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yaylada kendi ekmeğimizi pişiriyoruz"

Köylülerden Narin Paraltı, yaylada bir kaç yerde tandır olduğu için belirli günler kadınlarla toplanıp ekmek pişirdiklerini kaydetti.

Yaylalarda yöresel lezzetlerden kete yaptıklarını aktaran Paraltı, "Pişirdiğimiz keteleri buradaki çobanlara hediye ediyoruz ya da misafir geldiği zaman çayla birlikte onlara ikram ediyoruz." dedi.

Köylülerden İsmail Ergün ise yaylada havaların bazen çok sıcak geçtiğini ve bundan etkilenen hayvanların göletlere girerek serinlediğini belirterek, "Havalar bu ara çok sıcak gidiyor, İnekler de göletlere girerek serinlemeye çalışıyorlar. Hayvanlar girdikleri gölette hem su ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de serinliyorlar." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:16
  1. Arpaçay
  2. hayvan
  3. Kars
  4. yayla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sever’e hayırlı olsun ziyaretleri
    1. Başkan Sever’e hayırlı olsun..
    2. Ölümcül olabilen virüs Türkiye’de..
    3. Meraklı gözler gökyüzüne çevrildi
    4. Yılın Liman İşletmeciliği Markası..
    5. Rezidansta şüpheli ölüm
    6. GÜNCELLEME - Devrilen kamyon traktöre..
    7. "Endonezya okyanuslara en çok plastik..
    8. Erdoğan'dan "Barış ve Özgürlük..
    9. Türk Kızılay, Düzce'de bin 500 kişiye..
    10. Cumhurbaşkanı Akıncı, Barış..
    11. Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü..
    12. Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı
    13. ALBA Berlin, Marcus Eriksson ile 4..
    14. Çan Yağlı Güreşleri dualar ile başladı
    15. Karısı tarafından terk edilen adam..
    16. Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda..
    17. Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın 5’inci..
    18. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını..
    19. Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli..
    20. TOBB heyetinden Vali Akbıyık’a ziyaret
    21. "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde..
    22. Kalaşnikofla dehşet saçmıştı... Cezası..
    23. Hakkari’de kurumlar arası halı saha..
    24. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Temmuz..
    26. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    27. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler..
    28. SEDAŞ kriz masası kurdu
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karabük’te
    30. Başkan Çoban memleketi Kavaklı Köyünde..
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'