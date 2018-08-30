0553 313 94 23

Köylülerin kabusu yaban domuzu öldürüldü

Antalya'da köylülerin kabusu olan 150 kiloluk yaban domuzu 45 günlük takip sonrası etkisiz hale getirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:21
Köylülerin kabusu yaban domuzu öldürüldü

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde oturan çiftçiler, mısır tarlalarına dadanan ve günde bir dönüm mısırı tükettiği dile getirilen yaban domuzunun peşine düştü. 45 gün boyunca takip edilen yaban domuzu, dün gece köylüler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Köylülere ait köpeklerin yardımı ile kaçtığı orman içerisinde bulunan yaban domuzu, daha sonra köpeklere yakın bir alana bırakıldı.

Domuzun günde bir dönüme yakın mısır tarlasına zarar verdiğini ifade eden çiftçi Mustafa Güvendiren, "45 gündür takip ediyorduk. Akşamları ormandan inerek mısır tarlalarımıza zarar verdi. Sonunda dün nöbet tuttuk ve etkisiz hale getirdik. Bölgemiz ormanlık alan olmasından dolayı buna benzer bir çok olay yaşanıyor. Ormanımızda birden çok domuz yaşıyor. Geri kalanları da etkisiz hale getireceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:21
  1. yaban domuzu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    1. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    2. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15..
    3. Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz..
    4. AK Partili isim anket sonuçlarını..
    5. Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi..
    6. Adana'da polis uygulamasından kaçan..
    7. Afrin şehidi'nin vasiyeti yerine..
    8. Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü
    9. Giresun'da lokantada tüp patladı: 1..
    10. Terör örgütü DHKP/C şüphelisi..
    11. 2018 KPSS sınav sonuçları son dakika..
    12. 'Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız'
    13. Gaziantep'te devrilen kamyon, alev..
    14. Tokat'ta otomobil şarampole devrildi:..
    15. Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler!..
    17. Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...
    18. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    19. ABD'yi yöneten sapık inanç! Cennete..
    20. AK Parti'den erken seçim açıklaması!
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım