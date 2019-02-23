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Köylülerin ihbar ettiği baykuş kurtarıldı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Subaşı köyünde güvenlik teline takılan baykuş kurtarıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:39
Köylülerin ihbar ettiği baykuş kurtarıldı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Subaşı köyünde güvenlik teline takılan baykuş kurtarıldı.


Yapraklı ilçesinin Subaşı köyünde vatandaşlarca yapılan ihbar sonucunda olay yerine giden itfaiye ekipleri güvenlik tellerine takılı vaziyette olan baykuşu kurtardı. Kanadından yaralanan baykuş Çankırı’da bir veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılarak kanadına takılan dikenli tel çıkartıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında baykuş Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çankırı İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, "Yapraklı ilçemize bağlı subaşı köyü yaklaşık 40 kilometre mesafede bir köyümüzde vatandaşımızın birinin ihbarı üzerine büyük çaplı bir baykuş güvenlik tellerine takılmış. Ekiplerimiz konuyla ilgili hemen çalışmaya başladılar. Doğa Koruma Müdürlüğüne bilgi verildi. İtfaiyemiz de hemen müdahale ettiler. Veteriner hekim kliniğinde ilk müdahalesi yapıldı. Buradan Kırıkkale’deki üniversiteye sevki yapılacak" dedi.


Veteriner Hekim Göktürk Kılınç ise "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile itfaiye tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucunda kliniğimize getirilen puhu kuşunun iç kanat zarına yapışan dikenli teli operasyonla aldık. Herhangi bir kırığa da rastlamadık. Buradan Kırıkkale’ye götürülmek üzere tedavisi gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:39
  1. doğa

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