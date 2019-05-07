Köylülerin 60 yıllık geleneği Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Sancar mahallesinde yaşayan köylülerin 60 yıllık Yemişenlik Şenliği ismini verdikleri gelenek sürüyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Sancar mahallesinde yaşayan köylülerin 60 yıllık Yemişenlik Şenliği ismini verdikleri gelenek sürüyor.

Sancar mahallesinde yaşayan vatandaşlar 60 yıldır geleneklerini sürdürüyor. Her yıl belirlenen tarihlerde toplanan mahalle sakinleri, piknik havasında buluşup sohbet-muhabbet edip, beraber pişirdikleri yemekleri yiyorlar. Son olarak Ramazan ayından bir gün önce gerçekleşen şenliğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Düzenlenen şenlikte bir konuşma yapan mahalle Muhtarı Bilal Ünlü, geleneklerinin 60 yıldır sürdüğünü belirtti. Yarım asırlık süreyi aşan geleneklerinin devam edeceğine inandığını aktaran Ünlü, amaçlarının köylüler arasında birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.

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