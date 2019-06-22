Köylülere TKDK’nın programı anlatıldı Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Allı ören köyünde ilçe protokolünün eksiksiz katıldığı halk toplantısı yapıldı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Allı ören köyünde ilçe protokolünün eksiksiz katıldığı halk toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Dmlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş, Kurum ve daire amirleri katıldı.

(TKDK) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hibe programları hakkında bilgilendirme İlçe Tarım Müdürü Fırat Altıntaş tarafından yapılırken bu kapsamda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hibe programlarından azami derecede yararlanması konuları gündeme alındı.

Bunun yanı sıra Allıören Dayanışma ve Yaşatma Derneği, Allıören Muhtarlığımız koordinasyon ve işbirliği ile yarım kalan Cem Evi inşaatının bitirilip hizmete açılması konuları ile alakalı istişareler yapıldı.

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