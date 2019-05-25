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Köylülerden maden ocağı tepkisi

Elazığ’da 15 köyün ortak noktasında maden ocağı açılacak olması nedeniyle bir araya gelen köy sakinleri, ilk defa eylem yaptı ve tepkilerini dile getirdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:42
Köylülerden maden ocağı tepkisi

Elazığ’da 15 köyün ortak noktasında maden ocağı açılacak olması nedeniyle bir araya gelen köy sakinleri, ilk defa eylem yaptı ve tepkilerini dile getirdi.


Baskil ilçesine bağlı Karagedik köyü sınırları içinde yer alan ve 15 köyün ortak noktası olan yerde maden ocağı açılacak olması nedeniyle köylüler tepki gösterdi.Köye 5 kilometre uzaklıkta açılacak olan maden ocağına tepki gösteren Karagedik, Çalıca, Işık Yolu, Karaali, Akçakele ve Bulutlu köylerinden gelenler, yaklaşık 3-4 kilometre yürüyerek, yolun kapatıldığı bölgeye kadar ulaştı. Kendilerinin gitmemesi için yolun toprakla kapatıldığını ileri süren köy sakinleri, bölgeye ulaşamadı.Yürüyüşte, "Dağlarımıza Maden Ocağı İstemiyoruz", "Yeşillikler Ölmesin Hayvanlar Bitmesin", "Dinamit Patlatacaklar Doğayı Bozacaklar" pankartları taşıyan köylüler, maden ocağının faaliyete başlamamasını istedi. Ellerindeki pankartları, firma tarafından kapatıldığını ileri sürdükleri yolun üzerine bırakan köylüler, tepkilerini dile getirmeye çalıştı.


Köylerinde maden ocağını istemediklerin dile getiren Karagedik köyü sakinlerinden Zihni Özdemir, "Köyümüz hakkında hiçbir bilgisi olmadan buraya gelip orman yolunu kazmış, meşeleri kesmiş ve dağımızı bozmuştur. Bu yetmezmiş gibi köylünün tarlasına ve bahçesine gidecek yolu kesmiş. Bizler de köylüler olarak bu Ramazan ayında toplandık ve kilometrelerce yol yürüyerek buraya kadar geldik. Çalışma sahasına kadar gidecektik fakat gördük ki yolu kesmişler. Bu yol bahçemizin yolu. Bizim eski yolu bile kapatmış. Bizler köyümüzde iş makinalarının çalışmasını istemiyoruz. Mermer, maden ve yahut herhangi başka bir ham madde ise bu güzel doğamızı bozacaklarından dolayı biz istemiyoruz. Köyümüzde bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Biz de ilk defa toplu halde doğanın bozulmasına karşı bir araya geldik. Köyümüzde binlerce arıcı var. Yaklaşık 2 bin kovan arı var. Burayı terk etmesini istiyoruz. Bizler bu konuda mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.


Maden ocağının yapıldığı yerin 15 köyün ortak olanı olduğunu belirten Çalıca Köyü sakinlerinden Özgür Aydın ise , “Bulunduğumuz alanı yaklaşık olarak 15 köy ortak kullanıyor. Burası hayvanlarımızın, arıcılık yapan insanlarımızın geçim kaynağı. Bizim ekip biçilecek hiçbir arazimiz yok. Bütün geçim kaynağımız bu dağlar. Bizler de bu güzelliklerin yok olmasını istemiyoruz. Görüldüğü gibi dağa çıkacağımız yollar kapatılmış, ilerisinde çalışma var ve çalışma alanına ulaşamıyoruz. Oradaki yetkililerle görüşemiyoruz. Muhtarlarla da hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Biz, dağlarımızın doğasının bozulmasını, hayvan yuvalarının tahrip edilmesini istemiyoruz. Atalarımızın bizlere bıraktığı gibi kalmasını istiyoruz. Bugün veya ayrın dinamit patlatmaya başlarlar. Çünkü biz tepkimizi koymasak oturduğumuz alanlara kadar inecekler. İnşallah, bu çalışma en kısa sürede durur ve yollarımız açılır dağlarımıza rahatlıkla çıkabiliriz” şeklinde konuştu.


Karagedik Köyü sakinlerinden Reşit Akgündüz ise, “Köyümüzde madenci istemiyoruz. Ne olduğunu da bilemiyoruz. Nihayetinde köyün doğası bozulacak, hayvancılık bitecek. Kesinlikle istemiyoruz. Bunları dile getirdik. Yetkililerden başta ilimiz valisinden, milletvekililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:42
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