0553 313 94 23

Köylülerden HES projesine tepki

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde kurulan Hidroelektrik Santrali’ne (HES) tepki gösteren vatandaşlar, eylem yaparak seslerini duyurmak istediler.

22 Şubat 2019 Cuma 14:57
Köylülerden HES projesine tepki

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde kurulan Hidroelektrik Santrali’ne (HES) tepki gösteren vatandaşlar, eylem yaparak seslerini duyurmak istediler.


Kuluncak İlçesine bağlı Sofular Mahallesinde projesi onaylanan HES santraline tepki gösteren mahalle halkı keşif için mahalleye gelen yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Sabah erken saatlerinde traktörler ve arabalarla mahkemenin keşif heyetinin geçeceği köprü üzerinde toplanan vatandaşlar ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla HES’in mahalledeki su kaynaklarını kurutacaklarını söylediler.


‘Sofular Regülatörü ve HES’ projesinin yargı kararı ile iptal edildiğini belirten Sofular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticisi Güley Körükmez, ancak sonradan alınan ÇED raporunda gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığını iddia etti. ÇED raporunda balıklı Tohma çayı ile sulanabilen tarım arazinin 2 bin 400 dönüm olarak gösterildiğini belirten Körükmez, ”Oysa 4 bin dönüm Sofular köyüne ve bin dönüm Bicir köyüne ait tarım arazisi HES projesi içinde sulanmaktadır. Dünya kuru kayısı ihracının yüzde 85’ni karşılayan Malatya’da yıllık bin 600 ton kaysı ile katkıda bulunan Sofular’daki 35 bin kayısı ağacından bahsedilmemiştir. Köyümüzde yetişen 10 bin adet meyve ve sebze üretimine değinilmediği gibi ÇED raporunda mobil ya ve inşaat sektörüne verilen 50 bin adet ceviz ve kavak ağacından da bahsedilmemiştir. ÇED raporunda yer alan resimler ise alakasız yerlerden ve kış mevsiminde çekilmiştir. Halkın katılım toplantısı halktan gizli yapılmıştır” şeklinde konuştu.


Basın açıklaması sırasında köye gelen keşif heyetinin jandarma eşliğinde üst sokaklardan bölgeye gittiğini fark eden vatandaşlar araçların yolunu kesti. Kısa süreli gerginliğin ardından jandarma eşliğinde Tohma Çayı üzerindeki köprüye gelen keşif heyeti sonrasında santralin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.


Eyleme katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek çevreye büyük ölçüde zararı olacağını söyledikleri projenin durdurulmasını talep ettiler.


Mahkeme heyetinin keşif çalışmalarını da yakından takip eden vatandaşlar, bir önceki raporda gördükleri hata ve eksiklikleri dile getirdiler. Sofular Mahallesindeki eyleme siyasi partilerin belediye başkan adayları da destek verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:57
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    1. Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    2. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    3. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    4. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    5. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    6. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    7. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    8. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    9. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    10. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    11. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    12. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    13. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    14. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    15. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    16. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    17. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    18. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    19. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    20. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...