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Köylülerden duygulandıran davranış: Mehmetçik milletin ana kucağına acil iniş yaptı!

Afyonkarahisar'da helikopterle acil iniş yapan askeri personele köy halkı kucak açtı.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:05
Köylülerden duygulandıran davranış: Mehmetçik milletin ana kucağına acil iniş yaptı!

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Alanyurt Köyü sınırlarında askeri bir helikopter teknik bir aksaklık nedeniyle acil iniş yaptı. Helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkı ilk olarak olumsuz bir durum olup olmadığını görmek amacıyla bölgeye gitti.

Askeri helikopteri gören köy halkı, misafirperverlik örneği göstererek görenleri duygulandıracak bir davranışa imza attı. Askerlerin durumunun iyi olduğunu gören vatandaşlar, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle hemen bir sofra kurdu. Getirilen yiyecekleri yiyen vatandaşlarla birlikte yer sofrasında yiyen askeri personellerin görüntüsü yürekleri ısıttı.

VALİLİKTEN KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar Valiliği de helikopterin zorunlu iniş yaptığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, askeri personelin, arızanın giderilmesinin ardından tekrar havalanarak Isparta'ya indiğini kaydetti. Açıklamada, askeri mürettebata yemek ikram eden köylülere de teşekkür edildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:05
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