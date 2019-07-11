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Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerini anmak için mevlid-i şerif okutacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerini anmak için mevlid-i şerif okutacak.


15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit olanlar ve bütün şehitlerimiz için mevlit okutup ziyafet vereceklerini söyleyen Kavaklı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürol Kalfa, “14 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de köyümüzde mevlid-i şerif okutarak şehitlerimizi yâd edeceğiz. Mevlidin ardından misafirlerimize yemek ikramımız olacak. Mevlide bütün halkımız davetlidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
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