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Köylüler yola inen kurdu cep telefonuyla görüntüledi

13 Ocak 2019 Pazar 20:37
Köylüler yola inen kurdu cep telefonuyla görüntüledi

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde köylüler yola inen kurdu araçlarıyla takip ederek, cep telefonuyla görüntüledi.

Araçlarıyla Akçakale köyüne dönen bazı vatandaşlar, köy yakınlarına geldiklerinde yolda kurt gördü. Kurdu takip eden ve cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşların heyecanlı anlatımları da görüntülerde yer aldı.

Vatandaşların araçla kurdu takip etmesi ve kurdun bir süre sonra gözden kaybolması da görüntülendi.

Murat Yurdalan, kurdun aniden yola çıktığını belirterek, "Selim'den köye dönerken kurt yolunu şaşırıp aniden önümüze atladı. Zarar vermek istemedik, yavaşlamak istedik ancak yol buzluydu. Kurt daha sonra tarlaya giderek, yoluna devam etti." dedi.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 20:37
  1. Kars
  2. kovalamaca
  3. kurt
  4. Selim ilçesi

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