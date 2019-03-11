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Köylüler yaptı, görenler fotoğraf çektiriyor

Tokat’ta köylerinin girişindeki tepeye 15 Temmuz şehitleri anısına Türk Bayrağı dikerek dalgalandıran köylüler, panoya "Ömer Halis Demir Niğdeli bir Türk, Fethi Sekin Elazığlı bir Kürt.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:12
Köylüler yaptı, görenler fotoğraf çektiriyor

Tokat’ta köylerinin girişindeki tepeye 15 Temmuz şehitleri anısına Türk Bayrağı dikerek dalgalandıran köylüler, panoya "Ömer Halis Demir Niğdeli bir Türk, Fethi Sekin Elazığlı bir Kürt. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" yazdırdı.


Tokat Almus Karayolu üzerinde bulunan Pınarlı köyü sakinleri bir araya gelerek kendi imkanları ile köylerinin girişindeki tepeyi 15 Temmuz şehitleri anısına yeninden düzenledi. Köylüler, tepeye diktikleri direğe Türk Bayrağı çekerek çevre düzenlemesi yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halis Demir ile İzmir Adliyesi önünde PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin’in fotoğraflarının yer aldığı panoya yanına “Ömer Halis Demir Niğdeli bir Türk, Fethi Sekin Elazığlı bir Kürt. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" yazısı yazıldı.



Yoldan geçenlerin dikkatini çeken tepe


Köy Muhtarı Yaşar Gürüç, 15 Temmuz’da ülkemiz için can veren insanların unutulmaması için bu çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "Bunu yaparken gelecek olan nesillerin bunları unutmaması için bu memleketin can veren insanlarının Kürdü, Türkü, Laz’ı, Çerkez’i hiçbir şey fark etmez, herkesin bu vatan için canını verebileceğini nihayetinde burada levhada astığım gibi ’Ömer Halis Demir Niğdeli bir Türk, Fethi Sekin Elazığ bir Kürt. Söz konusu vatansa gerisi teferruat’ Milletin ırkı dini ne olursa olsun, vatan için canını seve seve herkesin vermesi gerekir. Bizde bunun unutulmaması herkesin görmesi için bu tepeyi yaptık, millet buradan örnek alsın diye” dedi.



Yoldan geçenler durup fotoğraf çektiriyor


Muhtar Gürüç, yoldan gelip geçenlerin yanı sıra tepeye düğün fotoğrafı çektiriyor için gelenlerin olduğunu ifade ederek, “Bu sayede topluma yayılıyor, memleketin Kürdü, Türk’ü Laz’ı, Çerkez’i fark etmeyecek şekilde her tarafa en ufakta olsa katkımız olsun diye bunu yaptık. Bu anlamda mutluyuz” diye konuştu.



Tepeye mescit yapacaklar


Tepeye mescit yapmayı planladıklarını belirten muhtar Gürüç, “Buraya gelenler hem dinlenecekler, hemde namazlarını kılacaklar. Bu tepeyi Tokat-Almus yolu üzerinde gelip geçenlerin herkesin görebileceği bir yer olduğu için seçtik. Köy halkının kararıyla kendi imkanlarımızla yaptık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:12
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